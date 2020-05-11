Итальянский футболист внезапно умер в 19 лет
Итальянский футбольный клуб «Аталанта» из Бергамо объявил о смерти своего 19-летнего игрока - Андреа Ринальди. Спортсмен был экстренно госпитализирован несколько дней назад в связи с аневризмой сосуда головного мозга, однако усилия медиков оказались тщетными.
«Всегда дружелюбный и позитивный, ты был всеобщим любимцем», - отмечается в траурном заявлении пресс-службы клуба.
Ринальди был воспитанником футбольной школы «Аталанты», выступал за юношеские и молодежные команды клуба с 13 лет. Как уточняет «Свободная пресса», в нынешнем сезоне он играл на правах аренды за «Леньяно». Это команда Серии D (четвертого дивизиона первенства Италии).
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