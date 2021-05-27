Италия уступила Финляндии в матче ЧМ по хоккею
Команда Финляндии нанесла поражение сборной Италии в матче очередного тура чемпионата мира по хоккею в Риге. Об этом сообщает «Интерфакс».
Встреча завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу финских спортсменов. Две шайбы забил Тони Сунд на 7-й и 29-й минуте, также отличился Артту Руотсалайнен на 9-й минуте встречи.
Сборная Финляндии ранее уже провела несколько победных матчей и по результатам шести дней турнира лидирует в группе B с 10 баллами. За ней следуют национальные сборные Германии и США, у каждой из них по 9 баллов. Италии не удалось набрать ни одного очка, она находится на восьмом месте.
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