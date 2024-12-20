ISU: Россияне смогут участвовать в квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе

Отмечается, что Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России смогут с 1 по 28 февраля 2025 года представить по одному атлету в каждом виде программы в шорт-треке, конькобежном спорте и фигурном катании.

Напомним, отстранение россиян от международных состязаний в конькобежном спорте, шорт-треке и фигурном катании вступило в действие в 2022 году.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что большинство ведущих российских гимнасток согласились выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

