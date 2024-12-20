ISU: Россияне смогут участвовать в квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе
Российские конькобежцы смогут участвовать в международных турнирах и квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе. Соответствующее решение на Совете принял Международный союз конькобежцев (ISU), документ размещен на официальном портале организации.
Отмечается, что Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России смогут с 1 по 28 февраля 2025 года представить по одному атлету в каждом виде программы в шорт-треке, конькобежном спорте и фигурном катании.
Напомним, отстранение россиян от международных состязаний в конькобежном спорте, шорт-треке и фигурном катании вступило в действие в 2022 году.
Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что большинство ведущих российских гимнасток согласились выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru