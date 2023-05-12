Отстранение Паралимпийского комитета РФ отменили через апелляцию
Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил отстранение Паралимпийского комитета России в организации, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В качестве оснований для отмены решения трибунал сослался на процессуальные нарушения», - отмечается в сообщении.
В частности, не были доказаны факты нарушений обязательств Паралимпийского комитета России.
В ноябре 2022 году членство ПРК было приостановлено, а российские паралимпийцы не были допущены к Играм в Пекине.
Сейчас обсуждается возможность участия наших спортсменов на Паралимпиаде в Париже в 2024 году.
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