Отстранение Паралимпийского комитета РФ отменили через апелляцию

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил отстранение Паралимпийского комитета России в организации, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В качестве оснований для отмены решения трибунал сослался на процессуальные нарушения», - отмечается в сообщении.

В частности, не были доказаны факты нарушений обязательств Паралимпийского комитета России.

В ноябре 2022 году членство ПРК было приостановлено, а российские паралимпийцы не были допущены к Играм в Пекине.

Сейчас обсуждается возможность участия наших спортсменов на Паралимпиаде в Париже в 2024 году.







