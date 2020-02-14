Исторический успех. Российские саночники взяли всё золото в спринте ЧМ
Российский саночник Роман Репилов впервые в своей спортивной карьере стал чемпионом мира в спринте в составе национальной сборной. Мировое первенство по санному спорту стартовало сегодня в Сочи.
Уроженец Дмитрова показал результат 34,901 секунды. Свой успех спортсмен посвятил жене, матери и дочери, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Еще один представитель России Александр Горбацевич немного не дотянул до пьедестала, он уступил бронзовому призеру итальянцу Доминику Фишналлеру 0,011 секунды. Серебро взял австриец Давид Гляйршер.
Сборная России в первый день соревнований завоевала золотые награды во всех трёх спринтовых дисциплинах.
У женщин победила Екатерина Катникова, второй стала ещё одна россиянка Татьяна Иванова, а в состязаниях двоек первое место заняли Александр Денисьев и Владислав Антонов.
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