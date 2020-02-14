Исторический успех. Российские саночники взяли всё золото в спринте ЧМ

Еще один представитель России Александр Горбацевич немного не дотянул до пьедестала, он уступил бронзовому призеру итальянцу Доминику Фишналлеру 0,011 секунды. Серебро взял австриец Давид Гляйршер.

Сборная России в первый день соревнований завоевала золотые награды во всех трёх спринтовых дисциплинах.

У женщин победила Екатерина Катникова, второй стала ещё одна россиянка Татьяна Иванова, а в состязаниях двоек первое место заняли Александр Денисьев и Владислав Антонов.

