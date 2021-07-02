Испания стала первым полуфиналистом Евро-2020

Сборная Испании в Санкт-Петербурге по пенальти обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 и первой вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу-2020.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, однако в серии пенальти испанцы оказались сильнее и забили два гола. Отмечается, что с 77-й минуты швейцарцы играли вдесятером против испанцев.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Полуфинальный матч испанцы проведут 6 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

