Испания стала первым полуфиналистом Евро-2020
2 июля 202121:52
Сборная Испании в Санкт-Петербурге по пенальти обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 и первой вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу-2020.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1, однако в серии пенальти испанцы оказались сильнее и забили два гола. Отмечается, что с 77-й минуты швейцарцы играли вдесятером против испанцев.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Полуфинальный матч испанцы проведут 6 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru