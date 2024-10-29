Испанец Родри завоевал «Золотой мяч» 2024 года

Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Испании Родриго Эрнандес (Родри) стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года, который присуждается журналом France Football.

Церемония награждения спортсмена состоялась в театре «Шатле» в Париже.

Всего на «Золотой мяч» претендовали 30 футболистов. По итогам голосования лучшим стал Родри, второе место занял нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, тройку лидеров замкнул хавбек мадридского клуба Джуд Беллингем.

В минувшем сезоне Эрнандес со сборной Испании выиграл чемпионат Европы по футболу, где был признан лучшим игроком турнира, а также стал победителем Английской премьер-лиги, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА.

В 2023 году обладателем «Золотого мяча» стал аргентинец Лионель Месси, он получил награду в восьмой раз, напоминает Ura.ru.

