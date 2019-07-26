«Игры героев» для детей и взрослых пройдут 27 июля в «Лужниках»

«Игры героев» для всех желающих будут организованы завтра в «Лужниках» в рамках праздника «Московский спорт». Посетители смогут посостязаться в дисциплинах легкой атлетики, общей физической подготовки, преодолеть полосу препятствий.

Причём, как уточняют организаторы, посоревноваться можно будет вне зависимости от уровня физической подготовки. Предусмотрены дополнительные активности: фехтование для детей и взрослых, мастер-классы от чемпионов Олимпиады, армреслинг, стрельба из лука.

Городской праздник «Московский спорт в «Лужниках» начнётся в 11 утра. Среди прочего, состоится массовый турнир по мини-футболу, будет доступно 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса, 50 столов настольного хоккея, 12 площадок бадминтона, 10 площадок для «городков», площадка сдачи норм ГТО. Посетителей также порадуют концертом.

