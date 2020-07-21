Игрок «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал защитника московского ФК "Спартак" на три мата Кубка России. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение принято по итогам матча полуфинала с петербургским «Зенитом». Поводом послужило «оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием».
Помимо дисквалификации Ещенко также был выписан штраф в размере 50 тысяч рублей, отмечает телеканал "360".
Матч «Спартак» - «Зенит» прошел 19 июля. Победу одержала петербургская команда со счетом 2:1.
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