Хоккеисты ЦСКА выиграли СКА в полуфинальном матче КХЛ
Московская команда ЦСКА обошла петербургский клуб СКА в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.
Счет составил 5:2 (0:1, 3:0, 2:1), игра проходила в Санкт-Петербурге. Среди победителей отличились Антон Слепышев, Максим Мамин, Максим Шалунов, Мэт Робинсон, Константин Окулов.
В петербургской команде шайбы сумели забить Евгений Тимкин и Игорь Ожиганов. Отмечается, что по правилу серии до четырех побед счет стал 3:0 в пользу ЦСКА. Четвертая встреча финала пройдет также в Санкт-Петербурге в четверг 8 апреля.
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