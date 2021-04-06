Хоккеисты ЦСКА выиграли СКА в полуфинальном матче КХЛ

Московская команда ЦСКА обошла петербургский клуб СКА в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Счет составил 5:2 (0:1, 3:0, 2:1), игра проходила в Санкт-Петербурге. Среди победителей отличились Антон Слепышев, Максим Мамин, Максим Шалунов, Мэт Робинсон, Константин Окулов.

В петербургской команде шайбы сумели забить Евгений Тимкин и Игорь Ожиганов. Отмечается, что по правилу серии до четырех побед счет стал 3:0 в пользу ЦСКА. Четвертая встреча финала пройдет также в Санкт-Петербурге в четверг 8 апреля.

