Хоккеиста молодёжной сборной Финляндии обвинили в изнасиловании
Игрок сборной Финляндии по хоккею Топи Рённи пропустит молодежный чемпионат мира (среди спортсменов до 20 лет) в связи с обвинением в изнасиловании. Об этом информирует телеканал MTV Uutiset.
Рённи в сборной занимает позицию центрального нападающего. Как уточняет телеканал, преступление, в котором его подозревают, имело место в 2021 году. На тот момент игроку ещё не исполнилось 18 лет. Суд в Хельсинки назначил заседания по делу хоккеиста на март 2024 года.
Другие подробности в сообщении не приводятся. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ближайший молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в Швеции. Российская сборная не выступи на нём из-за санкций.
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