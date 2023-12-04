Хоккеиста молодёжной сборной Финляндии обвинили в изнасиловании

Игрок сборной Финляндии по хоккею Топи Рённи пропустит молодежный чемпионат мира (среди спортсменов до 20 лет) в связи с обвинением в изнасиловании. Об этом информирует телеканал MTV Uutiset.

Рённи в сборной занимает позицию центрального нападающего. Как уточняет телеканал, преступление, в котором его подозревают, имело место в 2021 году. На тот момент игроку ещё не исполнилось 18 лет. Суд в Хельсинки назначил заседания по делу хоккеиста на март 2024 года.

Другие подробности в сообщении не приводятся. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ближайший молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в Швеции. Российская сборная не выступи на нём из-за санкций.

