Хоккеист Овечкин достиг отметки в 700 голевых передач в НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин довел число своих голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ до 700.

Спортсмен отдал две передачи в домашнем матче лиги, в котором «Вашингтон» одержал победу над «Вегасом» со счетом 4:2.

Овечкин стал вторым игроком команды, добравшимся до отметки в 700 передач, после Никласа Бэкстрема (762 передачи). При этом российский хоккеист — седьмой действующий игрок по этому показателю (после Сидни Кросби, Патрика Кейна, Евгения Малкина, Анже Копитара, Бэкстрема, Клода Жиру).

Кроме того, Овечкин стал шестым в истории хоккеистом, который забил 700 голов и отдал 700 голевых передач. Кроме россиянина, таких результатов добились Уэйн Гретцки, Яромир Ягр, Горди Хоу, Марсель Дионн, Фил Эспозито.

Ранее нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сделал 800 голевых передач и стал лидером лиги среди россиян по этому показателю, пишет Ura.ru.

