Хоккеист Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» Евгений Малкин забросил 500-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Спортсмен стал 48-м достигшим этой отметки игроком в истории и четвертым действующим хоккеистом лиги с 500 шайбами наряду с Александром Овечкиным, Сидни Кросби и Стивеном Стэмкосом. Также форвард занимает второе место среди лучших бомбардиров НХЛ по очкам в овертаймах, Малкин завоевал 41 балл за результативность. Игрок опережает Овечкина, но уступает Кросби по этому показателю.
Кроме того, Евгений Малкин возглавляет список лучших бомбардиров в текущем сезоне НХЛ. Игрок набрал 11 очков в пяти играх, забросив две шайбы и сделав девять результативных передач.
Ранее Малкин, который сделал в НХЛ 800 голевых передач, стал лидером лиги по этому показателю среди россиян, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru