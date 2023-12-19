Хоккеист Голдин заявил о сильном росте цен на коньки
За последнее время цены на коньки в России существенно выросли, рассказал хоккеист Александр Голдин.
Спортсмен дал советы по выбору коньков. В частности, он затронул вопрос цен.
Для обычного катания Голдин рекомендовал рассмотреть варианты стоимостью от 10 тысяч рублей. Подходящие для фигурного катания начальные модели стоят от 20-30 тысяч рублей, уточнил он.
«К сожалению, ценник заметно вырос», - сказал хоккеист в беседе с «Газетой.Ru».
Глава ретейл-департамента компании CORE.XP Марина Малахатько в интервью ТАСС предупредила о вероятном подорожании обуви и одежда брендов Adidas, Reebok, Puma и других производителей. Она полагает, что относительно прошлых лет цены могут вырасти на 50%, передает «Радиоточка НСН».
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