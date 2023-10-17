Хоккеист «Амура» Хохлачев забросил шайбу после прыжка на авто
Форвард хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска Александр Хохлачев забросил шайбу в гостевой встрече с челябинским «Трактором» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это произошло впервые с резонансного инцидента на дороге с участием спортсмена.
Хохлачев сумел сравнять счёт на 11 минуте матча – спустя четыре минуты после того, как хозяева забросили первую шайбу в ворота гостей (отличился Виктор Антипин).
Ранее стало известно, что Хохлачёв в ночь на воскресенье, 15 октября запрыгнул на машину жителя Хабаровска после домашнего проигрыша казанскому «Ак Барсу». Сначала хоккеист забрался на капот автомобиля, а затем и на крышу. Компанию Хохлачеву составляли двое его одноклубников.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого руководство «Амура» объявило, что Хохлачев будет оштрафован. В заявлении клуба подчёркивалось, что нападающий сможет в ближайших матчах доказать свой профессионализм и оправдать доверие болельщиков.
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