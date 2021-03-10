Хоккейные клубы «Авангард» и «Динамо» вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина
Омский "Авангард" и московское "Динамо" (Москва) выиграли серии в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает Интерфакс.
"Авангард" обошел екатеринбургский "Автомобилист", серия матчей завершилась со счетом 4:1. Решающая встреча окончилась со счетом 3:1 в пользу омского клуба. В составе "Авангарда" отличились Сергей Толчинский, Иржи Секач и Алексей Береглазов. Единственный гол в екатеринбургской команде забил Павел Дацюк.
В свою очередь московское "Динамо" завершило серию против череповецкой "Северстали" с аналогичным счетом 4:1. Финальная встреча, проходившая на домашней арене в Москве, принесла московской команде победу со счетом 4:3. Среди московских игроков выделились Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг, Вячеслав Кулемин.
Отмечается, что в Западной конференции определились все пары, которые примут участие в 1/4 финала плей-офф КХЛ.
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