Хоккейные клубы «Авангард» и «Динамо» вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина

Омский "Авангард" и московское "Динамо" (Москва) выиграли серии в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает Интерфакс.



"Авангард" обошел екатеринбургский "Автомобилист", серия матчей завершилась со счетом 4:1. Решающая встреча окончилась со счетом 3:1 в пользу омского клуба. В составе "Авангарда" отличились Сергей Толчинский, Иржи Секач и Алексей Береглазов. Единственный гол в екатеринбургской команде забил Павел Дацюк.

В свою очередь московское "Динамо" завершило серию против череповецкой "Северстали" с аналогичным счетом 4:1. Финальная встреча, проходившая на домашней арене в Москве, принесла московской команде победу со счетом 4:3. Среди московских игроков выделились Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг, Вячеслав Кулемин.

Отмечается, что в Западной конференции определились все пары, которые примут участие в 1/4 финала плей-офф КХЛ.

