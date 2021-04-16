ХК «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

Омский ХК "Авангард" обыграл казанскую команду "Ак Барс" со счетом 4:3 в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

В серии одна из команд должна была дойти до четырех побед, чтобы выйти в финал. Отмечается,что "Авангард" сумел выйти вперед в овертайме. В финале хоккеистам "Авангарда" придется играть с ЦСКА, который в свою очередь обошел СКА со счетом 4:2.

Среди омских спортсменов отличились Кирилл Семенов и Вилле Покка. Дважды забил шайбу Оливер Каски. В проигравшей команде сумели забить Дмитрий Воронков, Альберт Яруллин и Артем Галимов.

Первая финальная встреча пройдет 18 апреля в столице. Агентство отмечает, что в турнире 2019 года ЦСКА и "Авангард" уже встречались, тогда "армейцы" выиграли серию в четырех матчах. Сезон 2020 года был завершен досрочно из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КХЛАвангардХоккей
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