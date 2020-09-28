«Химки» обыграли «Динамо» в матче РПЛ

Подмосковный футбольный клуб "Химки" обыграл футболистов московского "Динамо" в домашнем матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет игры составил 1:0 в пользу «Химок», сообщает Интерфакс. Единственный гол за матч забил Александр Ломовицкий.

Как пишет агентство, для «Химок» этот матч стал первым после смены главного тренера клуба. На этом посту Дмитрия Гунько сменил Игорь Черевченко.

На данный момент «Химки» поднялись на 14-е место в турнирной таблице. "Динамо" находятся на 9-м месте.







