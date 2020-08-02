Хэмилтон завоевал Гран-при Великобритании «Формулы-1»
2 августа 202018:41
Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон получил первое место в Гран-при Великобритании.
На втором месте гонщик из «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Бронза досталась Шарлю Леклеру из «Феррари».
Отмечается, что российскому гонщику Даниилу Квяту пришлось сойти с дистанции на 13-ом круге из-за разбившегося болида, сообщает Газета.ru
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2 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru