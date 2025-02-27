Хачанов разбил ракетку после поражения от Циципаса в Дубае
Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае.
В матче второго круга российский спортсмен уступил теннисисту из Греции Стефаносу Циципасу. Игра продлилась почти 2,5 часа и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 4:6 в пользу грека.
После поражения Хачанов сломал ракетку, с силой ударив предметом о корт.
Стефанос Циципас поборется за выход в полуфинал с представителем Италии Маттео Берреттини.
Между тем россиянка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Остине, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Байкале спасли провалившихся под лед мужчину и троих детей
- Роструд: Выходной день с 8 марта перенесен на 13 июня
- Хачанов разбил ракетку после поражения от Циципаса в Дубае
- Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое
- Алиханов заявил, что сертификацию Ил-114 планируют завершить до конца года
- Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизм Бородиным
- СМИ: Бывший офис Sony в РФ захотел отсудить у киносетей 980 млн рублей
- ПВО уничтожила над территорией России 19 украинских дронов
- В Хабаровске самолет вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота
- Эмин Агаларов: Сумма ущерба от теракта в «Крокус Сити Холле» - $150-200 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru