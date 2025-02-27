Хачанов разбил ракетку после поражения от Циципаса в Дубае

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае.

В матче второго круга российский спортсмен уступил теннисисту из Греции Стефаносу Циципасу. Игра продлилась почти 2,5 часа и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 4:6 в пользу грека.

После поражения Хачанов сломал ракетку, с силой ударив предметом о корт.

Стефанос Циципас поборется за выход в полуфинал с представителем Италии Маттео Берреттини.

Между тем россиянка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Остине, пишет RT.

