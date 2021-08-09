Губерниев подколол Познера после слов о наказании РФ на Олимпиаде
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что журналисту Владимиру Познеру приходится тяжело, поскольку ему сложно выбрать, какую команду на Олимпиаде поддерживать: России, Франции или США.
Так он ответил телеведущему, который заявил, что Россия на Олимпиаде в Токио заслужила наказание и соответствующее отношение к себе за нарушение антидопинговых правил.
Губерниев назвал Познера «драконом о трех головах».
«Я к нему отношусь с огромным уважением, но он распыляется. Я бы на его месте тоже распылялся, поэтому сложно ему приходится. Америка, Франция, а там Россия», — сказал URA.RU Губерниев.
Он отметил, что российские спортсмены не провалили ни одного допинг-теста в Токио, в отличие от атлетов из других стран. Губерниев выразил надежду, что на /Олимпиаде в Париже российская сборная будет еще сильнее.
«Да, я не сомневаюсь, что мы поедем на эту Олимпиаду вместе. Он будет болеть, я даже не знаю за кого, а я за Россию», — заключил комментатор.
На Олимпиаде в Токио сборная Олимпийского комитета России (ОКР) завоевала 71 награду (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали) и заняла пятое место в общекомандном зачете.
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