Губерниев назвал гибель комментатора Гришина большой потерей для спорта
Страшная новость о гибели спортивного комментатора Александра Гришина стала шоком. В этом в беседе с «Газетой.Ru» признался его коллега Дмитрий Губерниев.
По его словам, Гришин был прекрасным человеком, а также профессиональным и уважаемым комментатором, готовым «всегда подставить плечо», поэтому его гибель стала «большой потерей для цеха и для спорта».
«Мы с ним вместе работали одно время и даже вместе комментировали... Соболезную всем, и для меня это тоже личная трагедия», — сказал Губерниев.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Гришин погиб в возрасте 47 лет в результате несчастного случая на железной дороге, сообщает «Свободная пресса».
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