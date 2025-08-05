Губерниев назвал гибель комментатора Гришина большой потерей для спорта

По его словам, Гришин был прекрасным человеком, а также профессиональным и уважаемым комментатором, готовым «всегда подставить плечо», поэтому его гибель стала «большой потерей для цеха и для спорта».

«Мы с ним вместе работали одно время и даже вместе комментировали... Соболезную всем, и для меня это тоже личная трагедия», — сказал Губерниев.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Гришин погиб в возрасте 47 лет в результате несчастного случая на железной дороге, сообщает «Свободная пресса».

