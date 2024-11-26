Губернатор заявил о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей за взятки судьям
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в судейском корпусе отечественного футбола, а также обвинил руководство клуба «Крылья Советов» в даче взяток арбитрам. Эту тему он затронул на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта.
Федорищев сослался на информацию одного из функционеров «Крыльев Советов», который некоторое время назад признался, что клуб задолжал 36 миллионов рублей неким дельцам. Они, по словам Федорищева, занимаются коррупцией в судейском корпусе футбола РФ. Губернатор назвал напрямую этих деятелей «преступниками».
Он также подчеркнул, что такая коррупционная система функционирует в отечественном судейском корпусе уже не первый год и «все условно с ней согласились». При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», самарский губернатор признал, что судейский комитет Российского футбольного союза предпринял немало усилий для решения данной проблемы.
В качестве таких мер Федорищев привел повышение зарплат арбитров до 6 - 7 миллионов рублей в год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru