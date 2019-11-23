Гран-при в Японии досталось российской фигуристке
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на соревнованиях одиночниц на заключительном этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Спортсменка из России прошла в финал соревнований, набрав 240 баллов.
Серебро досталось японке Рике Кихире (231,84 балл). Тройку лидеров замкнула еще одна российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова (217,99 баллов).
Отмечается, что 16-летняя Трусова становилась серебряной призеркой чемпионата России 2019 года. К тому же она вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Победитель (2017) и серебряный призер (2018) финалов юниорского Гран-при.
Напомним, окончание этапа в Саппоро состоится 24 ноября, в воскресенье. Финал Гран-при запланирован на 5–8 декабря в итальянском Турине.
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