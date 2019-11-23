Гран-при в Японии досталось российской фигуристке

Отмечается, что 16-летняя Трусова становилась серебряной призеркой чемпионата России 2019 года. К тому же она вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Победитель (2017) и серебряный призер (2018) финалов юниорского Гран-при.

Напомним, окончание этапа в Саппоро состоится 24 ноября, в воскресенье. Финал Гран-при запланирован на 5–8 декабря в итальянском Турине.