Гран-при в Японии досталось российской фигуристке

23 ноября 201913:46

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на соревнованиях одиночниц на заключительном этапе Гран-при в японском городе Саппоро.

Спортсменка из России прошла в финал соревнований, набрав 240 баллов.

Серебро досталось японке Рике Кихире (231,84 балл). Тройку лидеров замкнула еще одна российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова (217,99 баллов).

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Отмечается, что 16-летняя Трусова становилась серебряной призеркой чемпионата России 2019 года. К тому же она вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Победитель (2017) и серебряный призер (2018) финалов юниорского Гран-при.

Напомним, окончание этапа в Саппоро состоится 24 ноября, в воскресенье. Финал Гран-при запланирован на 5–8 декабря в итальянском Турине.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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