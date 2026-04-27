Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии состоится 23-24 мая
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии 2026 (RDS GP) – главного чемпионата страны по дрифту – пройдет на петербургском автодроме «Игора Драйв» 23 -24 мая, сообщили его организаторы.
Предстоящий сезон стартует 2-3 мая в Москве. Он станет 17-м в истории. Одним из его главных нововведений будет переход по ходу сезона на новый состав шин, которые сделаны специально для RDS GP, который обеспечивает лучшее сцепление с трассой и повышенную износостойкость.
В новом сезоне все парные заезды будут проходить только в воскресенье — суббота отдана для официальных тренировок и квалификации. Тренировки впервые смогут увидеть и зрители.
К новому сезону состав полностью сохранил только победитель в прошлом командном зачёте, Takayma Forward Auto. На заездах в этом раздут ждут также представителей Ирландии и Гонконга.
Как ожидается, 4-кратный чемпион RDS Восток Илья Федоров покажет публике культовый спорткар Ford Mustang, адаптированный для езды в управляемом заносе.
