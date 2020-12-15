Гости «НАШЕго Радио» расскажут слушателям о своих спортивных привычках
Радиостанция «НАШЕ Радио» запустила проект в поддержку федеральной программы «Спорт - норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография».
С 15 по 21 декабря гости утреннего шоу «Подъемники» расскажут слушателям о своих спортивных привычках, поделятся своими спортивными лайфхаками и даже продемонстрируют свои спортивные навыки прямо в студии.
Увидеть, как гости «Подъемников» сдают нормы ГТО, можно на сайте nashe.ru.
Заниматься спортом вместе с гостями «НАШЕго Радио» можно по материалам на сайте тренировкадома.рф, где размещены видео с физическими упражнениями от профессиональных спортсменов. Сайт был создан в период распространения коронавирусной инфекции.
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