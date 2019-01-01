«Гонка героев» пройдёт одновременно в 19 городах России

В России 19 мая одновременно в 17 городах пройдёт «Гонка героев», об этом пишет телеканал «360». Отмечается, что участники из разных часовых поясов будут стартовать в один и тот же момент. В Москве «Гонка» начнётся в 10:00, а во Владивостоке — в 17:00.

По словам организатора гонки Ксении Шойгу, по итогам «забегов» будет выбрана беговая столица. Её определят сразу по нескольким критериям: количество участников относительно населения города, средняя дистанция, которую удалось преодолеть бегунам, и их скорость.

«Мы собираемся делать «Гонку героев» и за рубежом. Я уверена, что скоро можно будет увидеть «Гонку героев» в Китае. Наверное, в конце этого года мы сможем порадоваться первой китайской гонке — она, видимо, будет осенняя», - рассказал Ксения Шойгу.

На выбор для желающих проверить свои силы будет предоставлено четыре дистанции — на 3,5, 10 и 21 километр. Кроме того, результаты «Гонки» получат официальный статус и их можно будет предъявить для получения спортивного разряда.

