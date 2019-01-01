Гончаренко отказался от поста наставника сборной Белоруссии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от поста наставника сборной Белоруссии по футболу, сообщает RT.
От этой должности также отказался бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович.
Основным претендентом на должность сейчас является Михаил Мархель, возглавляющий молодёжную сборную страны.
Накануне стало известно, что главный тренер сборной Белоруссии по футболу 55-летний Игорь Криушенко покинул свой пост, сообщили «Синьхуа» в пресс-службе Белорусской федерации футбола.
Решение было принято на встрече специалиста с руководством федерации.
Криушенко возглавил сборную Беларуси в марте 2017 года.
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