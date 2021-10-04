Головин из-за травмы пропустит ближайшие матчи сборной России
Полузащитник Александр Головин, выступающий за французский футбольный клуб «Монако», пропустит ближайшие матчи сборной России, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В игре против клуба «Бордо» россиянин получил травму, после чего его заменили. В РФС отметили, что проведённое МРТ-обследование подтвердило травму мышцы бедра - такую же Головин получил в игре сборных России с Кипра.
На восстановление футболисту потребуется около трёх недель, что не позволит ему выйти на поле в ближайших матчах отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.
Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин вместо травмированного Головина вызвал в сборную полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, сообщает RT.
Сборная России сыграет против сборной Словакии 8 октября в Казани, и против сборной Словении 11 октября в Мариборе.
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