Главой департамента судейства РФС стал португалец Перейра
Инструктор ФИФА и УЕФА, португальский экс-арбитр Витор Перейра, стал новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что на этом посту он сменил венгра Виктора Кашшаи, контракт с португальским специалистом рассчитан на два сезона.
В РФС отметили, что Перейра «будет курировать все вопросы судейства, в том числе стратегическое развитие, подготовку и образование» российских арбитров.
Ранее грозненский футбольный клуб «Ахмат» обвинил судей в неудачном исходе матча с казанским «Рубином».
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