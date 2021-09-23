Главой департамента судейства РФС стал португалец Перейра

Инструктор ФИФА и УЕФА, португальский экс-арбитр Витор Перейра, стал новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс-служба организации.

В сообщении говорится, что на этом посту он сменил венгра Виктора Кашшаи, контракт с португальским специалистом рассчитан на два сезона.

В РФС отметили, что Перейра «будет курировать все вопросы судейства, в том числе стратегическое развитие, подготовку и образование» российских арбитров.

Ранее грозненский футбольный клуб «Ахмат» обвинил судей в неудачном исходе матча с казанским «Рубином».

