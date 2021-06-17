Главным тренером «Нижнего Новгорода» стал Александр Кержаков
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram объявил, что на пост главного тренера футбольного клуба «Нижний Новгород» назначен Александр Кержаков.
В минувшем сезоне «Нижний Новгород» занял третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), после чего получил путёвку в Российскую премьер-лигу, сообщает RT. Кержаков же в прошлом сезоне тренировал «Томь», которая стала 18-й в ФНЛ.
Никитин отметил, что новый наставник команды «играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы».
Кержаков завершил карьеру футболиста в 2017 году. В послужном списке 38-летнего спортсмена выступления за клубы «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Севилья» (Испания) и «Цюрих» (Швейцария). Кержаков трижды становился чемпионом России, два раза выиграл Суперкубок России и один раз - Кубок России. Играя за иностранные команды он выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании, Кубок Швейцарии.
Кроме того, Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России - выступая за национальную команду с 2002 по 2016 год он забил 30 голов.
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