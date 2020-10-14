Главным тренером ФК «Динамо» стал Сандро Шварц
Главным тренером московского футбольного клуба «Динамо» назначен немецкий специалист Сандро Шварц.
По сообщению пресс-службы команды, после подписания контракта Шварц заявил, что гордится возможностью работать с «Динамо», клубом «с великой историей и традициями». Контракт со Шварцем рассчитан на срок до конца сезона 2021-2022 годов.
Также отмечается, что помощниками нового главного тренера станут бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин и немецкий тренер Волкан Булут.
Сандро Шварц — немецкий футболист и тренер. Большую часть игровой карьеры Шварц выступал за клуб «Майнц». В 2009 году немец завершил карьеру футболиста и начал тренерскую карьеру. До ноября 2019 года специалист возглавлял тренерский штаб клуба «Майнц», однако покинул команду из-за низких результатов в Бундеслиге.
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