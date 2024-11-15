Главный тренер тольяттинской «Лады» Браташ покинул пост
Главный тренер клуба Фонбет-Континентальной хоккейной лиги «Лада» из Тольятти Олег Браташ покинул команду. Об этом сообщили в пресс-службе «Лады».
Отмечается, что соглашение с 58-летним тренером было прекращено по обоюдному согласию сторон.
«"Лада" искренне благодарит Олега Владимировича... за проделанную работу, незабываемые эмоции от побед после возвращения команды в КХЛ и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере», — указали в пресс-службе.
Обязанности главного тренера команды в ближайшем матче будет исполнять Павел Зубов.
Олег Браташ возглавил «Ладу» в 2023-м, контракт тренера был рассчитан на два года.
Ранее главного тренера сменил футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга, наставником команды вместо Евгения Аверьянова стал Олег Шатов, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru