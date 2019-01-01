Главный тренер сборной Белоруссии по футболу ушел в отставку

НОВОСТИ ЧАСА

«Репрессивная наркополитика». Академик просит президента пересмотреть все дела по «наркотическим статьям» Смягчить наказание по 228-й статье предложили в Госдуме 228-я – «дубинка» для неугодных? Кремль: реформа МВД пока не обсуждается

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