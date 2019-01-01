Спорт

Главный тренер сборной Белоруссии по футболу ушел в отставку

14 июня00:29

Главный тренер сборной Белоруссии по футболу 55-леьтний Игорь Криушенко покинул свой пост, сообщили «Синьхуа» в пресс-службе Белорусской федерации футбола.

Решение было принято на встрече специалиста с руководством федерации.

Криушенко возглавил сборную Беларуси в марте 2017 года.

О новом тренере национальной команды будет сообщено позднее.

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ТЕГИ:Футбол