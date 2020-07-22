Юран поблагодарил Воробьёва за возвращение ФК «Химки» в РПЛ

Футбольный клуб «Химки» в следующем сезоне будет выступать в Российской Премьер-Лиге. В досрочно завершённом сезоне Футбольной национальной лиги клуб занял второе место и получил право на повышение в классе. Однако были опасения, что он продолжит играть в ФНЛ или даже опустится в Профессиональную футбольную лигу из-за проблем с финансированием.

Выступление «Химок» в РПЛ – это, прежде всего, праздник для болельщиков. Такое мнение «Радио 1» высказал главный тренер команды Сергей Юран.

«В первую очередь, хочу поблагодарить губернатора Московской области, потому что всё-таки Андрей Юрьевич вмешался. Я так понял, что всё было на контроле. РПЛ для Московской области, для болельщиков, прежде всего, престиж. Я работал в «Химках», когда команда была в Премьер-Лиге. Это полный стадион, город шумит, это праздник для болельщиков, для жителей! Я радуюсь за них. Мы вернулись в РПЛ, и это здорово», – заявил Сергей Юран.

По словам тренера, нервное напряжение в условиях неопределённости сказывалось на игроках. Тем не менее, они сумели выйти в финал Кубка России по футболу.

«На протяжении месяца, пока мы готовились к полуфиналу Кубка России с «Уралом», было колоссальное напряжение, давление на игроков. Я и сам это ощущал. Была неопределённость – будем мы играть в РПЛ или нет. Я видел по потенциалу команды, что она готова. Я постарался и убедил ребят, что всё будет нормально, что мы будем в РПЛ. Было очень тяжело. Помимо того, что после пандемии надо было вывести игроков из квартир и готовиться к кубку, я понимал ответственность перед клубом, перед областью, перед городом. И всё-таки мы справились! Когда есть характер, когда есть запредельное желание максимально стараться доставлять радость болельщикам, всё получается. У нас получилось, мы в финале. Мы уже прыгнули выше головы, выше звёзд, но мне этого мало», – заключил Сергей Юран.

О том, что «Химки» в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге, объявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Только что было принято решение – мы идём в Премьер-Лигу, мы это заслужили! Губернатор поддерживает наше решение, будем биться и достойно представлять Московскую область. У нас есть договорённость с новыми спонсорами, но контракты мы пока не подписали, в скором времени объявим об этом», – сказал Терюшков.

По его словам, необходимые документы в РФС и РПЛ готовятся и скоро будут переданы.

