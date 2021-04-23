Главного тренера сборной Уэльса отстранили от работы после обвинений в нападении на женщин
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз отстранен от выполнения своих обязанностей из-за обвинений в нападении на двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).
Ранее Королевская прокурорская служба предъявила Гиггзу официальные обвинения в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Кейт Гревилл и в нападении на 20-летнюю девушку в ноябре 2020 года. Кроме того, тренера обвиняют в поведении с элементами принуждения и контроля в 2017-2020 годах.
Как отмечают в FAW, в ближайшее время совет проведет внеочередное заседание в связи с этой ситуацией.
Пост тренера национальной сборной займет Роберт Пейдж. Специалист будет тренировать команду Уэльса и на предстоящем чемпионате Европы. Его ассистентом станет нидерландец Альберт Стейвенберг.
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