Главного тренера сборной Уэльса отстранили от работы после обвинений в нападении на женщин

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз отстранен от выполнения своих обязанностей из-за обвинений в нападении на двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).

Ранее Королевская прокурорская служба предъявила Гиггзу официальные обвинения в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Кейт Гревилл и в нападении на 20-летнюю девушку в ноябре 2020 года. Кроме того, тренера обвиняют в поведении с элементами принуждения и контроля в 2017-2020 годах.

Как отмечают в FAW, в ближайшее время совет проведет внеочередное заседание в связи с этой ситуацией.

Пост тренера национальной сборной займет Роберт Пейдж. Специалист будет тренировать команду Уэльса и на предстоящем чемпионате Европы. Его ассистентом станет нидерландец Альберт Стейвенберг.

