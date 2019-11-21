Глава Всероссийской федерации легкой атлетики отстранен от должности

21 ноября 201920:36

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от своей должности решением Независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Об этом сообщает Интерфакс.

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По данным агентства, также временно прекратил выполнение своих обязанностей исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин. Отмечается, что такое решение было принято в связи с отказом руководства федерации сотрудничать по антидопинговым расследованиям.

Напомним, в AIU более года вело расследование в отношении прыгуна в высоту Даниилом Лысенко, который подозревается в употреблении допинга. Результаты показали, что руководство ВФЛА было соучастником в предоставлении ложных объяснений, поддельных документов AIU и выгораживании спортсмена-нарушителя.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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