Глава Всероссийской федерации легкой атлетики отстранен от должности

По данным агентства, также временно прекратил выполнение своих обязанностей исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин. Отмечается, что такое решение было принято в связи с отказом руководства федерации сотрудничать по антидопинговым расследованиям.

Напомним, в AIU более года вело расследование в отношении прыгуна в высоту Даниилом Лысенко, который подозревается в употреблении допинга. Результаты показали, что руководство ВФЛА было соучастником в предоставлении ложных объяснений, поддельных документов AIU и выгораживании спортсмена-нарушителя.



