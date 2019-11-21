Глава Всероссийской федерации легкой атлетики отстранен от должности
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от своей должности решением Независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, также временно прекратил выполнение своих обязанностей исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин. Отмечается, что такое решение было принято в связи с отказом руководства федерации сотрудничать по антидопинговым расследованиям.
Напомним, в AIU более года вело расследование в отношении прыгуна в высоту Даниилом Лысенко, который подозревается в употреблении допинга. Результаты показали, что руководство ВФЛА было соучастником в предоставлении ложных объяснений, поддельных документов AIU и выгораживании спортсмена-нарушителя.
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