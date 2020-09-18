Глава Центра спортивной подготовки сборных РФ не признаёт вину

Бывший президент Союза биатлонистов России, начальник Центра спортивной подготовки сборных команд РФ Александр Кравцов не признаёт вины в растрате, по подозрению в которой был ранее задержан. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Борис Клин, повидавшийся с Кравцовым в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.

Экс глава СБР связывает свой арест с отказом уйти в отставку. Он пояснил, что ему вменяют оформление на работу так называемых «мёртвых душ» — сотрудников, которым выписывалась зарплата, но которые не работали, передает RT. Однако, по словам Кравцова, в списке этих людей значатся профессионалы высокой квалификации.

В частности, речь идёт о бывших вице-президентах Олимпийского комитета России. Они были приняты на работу в Экспертный совет с возможностью командировок. В списке также фигурируют доктор наук, ведущий эксперт по биохимии крови. Кроме того, там значатся две дочери Кравцова. Одна из них - тренер по горным лыжам, другая — по практической стрельбе.

По словам арестованного, Генеральная прокуратура и Федеральное казначейство в 2018 и 2019 годах уже проводили соответствующие проверки, никаких нарушений не было установлено. Более того, ведомственная комиссия по конфликту интересов также не нашла нарушений в работе его дочерей, поскольку он не был их непосредственным руководителем.

Александр Кравцов рассказал, что уйти в отставку с поста главы Центра подготовки сборных ему предложили две недели назад в связи с антидопинговым расследованием. Представители силовых структур, которые с ним проводили беседу, заявили в связи с этим о «возможных репутационных рисках»

Спортивный чиновник отказался увольняться, предчувствуя, что это плохо кончится. «Я знал, что за мной придут, так и случилось — 16 сентября пришли с ОМОНом», — заметил он. О задержании Кравцова по делу о растрате в особо крупном размере стало известно накануне. Министр спорта России Олег Матыцин заверил, что это не отразится на подготовке сборных команд страны.

