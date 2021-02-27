Глава оргкомитета Токио-2020 заявила, что Игры должны проводиться со зрителями
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, перенесенные на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, должны проводиться со зрителями. Об этом заявила глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото в интервью газетам Asahi и Yomiuri.
Как отметила Хасимото, зрителей пускают на другие спортивные соревнования, и «у спортсменов возникнет мысль, почему только Олимпиада и Паралимпиада должны проводиться без зрителей».
Глава оргкомитета подчеркнула, что такой вариант не предлагается, однако необходимо следить за ситуацией с распространением COVID-19. Кроме того, Хасимото заявила о необходимости принять меры против инфекции, чтобы устранить опасность для иностранных граждан и здравоохранения Японии.
Руководство Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, представители правительства Японии, администрации Токио и оргкомитета Олимпиады 3 марта проведут онлайн-встречу. Ожидается, что одной из тем беседы станет вопрос допуска зрителей на соревнования в рамках Игр.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 086 / сут.
Умерли
85 304+428 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+15 722 / сут.
- Глава оргкомитета Токио-2020 заявила, что Игры должны проводиться со зрителями
- Уругвай готов закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V»
- Малышева назвала продукты для продления жизни
- Байден предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в США
- «Я еще молодой»: боец Александр Емельяненко не планирует завершать карьеру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru