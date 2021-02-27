Глава оргкомитета Токио-2020 заявила, что Игры должны проводиться со зрителями

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, перенесенные на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, должны проводиться со зрителями. Об этом заявила глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото в интервью газетам Asahi и Yomiuri.

Как отметила Хасимото, зрителей пускают на другие спортивные соревнования, и «у спортсменов возникнет мысль, почему только Олимпиада и Паралимпиада должны проводиться без зрителей».

Глава оргкомитета подчеркнула, что такой вариант не предлагается, однако необходимо следить за ситуацией с распространением COVID-19. Кроме того, Хасимото заявила о необходимости принять меры против инфекции, чтобы устранить опасность для иностранных граждан и здравоохранения Японии.

Руководство Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, представители правительства Японии, администрации Токио и оргкомитета Олимпиады 3 марта проведут онлайн-встречу. Ожидается, что одной из тем беседы станет вопрос допуска зрителей на соревнования в рамках Игр.

