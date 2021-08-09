Глава ОКР рассказал о флаге и музыке России на зимней Олимпиаде-2022

Российские спортсмены на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна будет использован фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в беседе с РИА Новости.

«Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна», — рассказал Поздняков.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля следующего года.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская сборная выступала на Играх в Токио под названием ROC (Russian Olympic Committee), а на церемониях награждения вместо гимна РФ звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского, напоминает Газета.ру. Команда ОКР заняла 5 место по итогам соревнований, отмечает Ura.ru.

