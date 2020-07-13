Глава ОКР подтвердил серьёзные финансовые нарушения в РУСАДА

Углубленный аудит показал наличие целого ряда серьёзных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства. Об этом завил на встрече с представителями средств массовой информации президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков (бывший фехтовальщик на саблях).

По его словам, опровержения этого факта генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом не имеют под собой оснований. Оценку итогам проверки, проведенной в мае, теперь должен дать наблюдательный совет агентства.

Ранее стало известно, что аудит выявил серьезные нарушения в финансовой деятельности организации за 2018 и 2019 годы. По данным сетевых ресурсов, было, в частности, установлено, что гендиректор РУСАДА Юрий Ганус злоупотреблял служебным положением, нарушал законы. Были установлены факты конфликта интересов и коррупции.

По сведениям Telegram-канал «Постправда», в течение двух лет Ганус мог незаконно положить себе в карман свыше 100 миллионов рублей. В ответ Ганус заявил ТАСС, что собирается подать заявление в суд в связи с обвинениями в коррупции.

Как уточнил Поздняков, операционная деятельность РУСАДА не вызвала нареканий и продолжится в полном объёме. Юрий Ганус останется в кресле руководителя до решения наблюдательного совета.

