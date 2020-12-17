Глава Минспорта РФ оценил санкции Спортивного арбитражного суда

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что распространение санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) на российских госслужащих некорректно.

Глава Минспорта сообщил журналистам, что сожалеет о введении ограничений. Как отметил Матыцин, Россия многое сделала для развития мирового спорта.

Ранее в четверг CAS утвердил санкции против российского спорта, согласно которым российским официальным лицам запретят посещать крупные международные спортивные турниры в течение двух лет. В частности, президент России Владимир Путин, министры и члены правительства не могут быть аккредитованы на соревнования.

Также российским чиновникам запрещено входить в состав любых подразделений международных федераций, подписавших Кодекс WADA (Всемирного антидопингового агентства), отмечает РИА ФАН.

При этом решение CAS не коснётся чиновников-членов Международного олимпийского комитета, а также прибывших турнир в качестве участника. Кроме того, разрешено посещение мероприятий по личному приглашению лидера страны-хозяйки турнира.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года, отмечает RT.



