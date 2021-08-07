Гимнастка Дина Аверина продолжит карьеру, если позволит здоровье

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина продолжит карьеру, если ее не подведет здоровье. Об этом она рассказала представителям СМИ. По словам гимнастки, у нее возникли проблемы со спиной. Об этом пишет ТАСС.

Российские спортсменки впервые с 1996 года не смогли одержать победу в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх. Накануне Аверина взяла серебро в личном многоборье Олимпийских игр в Токио. Золото взяла израильтянка Лина Ашрам.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТокиоСпортивная Гимнастика
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