Гильерме останется в «Локомотиве»

Столичный «Локомотив» объявил, что на три года продлевает контракт с 33-летним голкипером Маринато Гильерме.

Теперь Гильерме будет зарабатывать в «Локомотиве» 2,5 миллиона евро за сезон .

За вратаря также боролись петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает «Свободная Пресса».

