Спорт
За вратаря также боролись петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает «Свободная Пресса».
Гильерме останется в «Локомотиве»
19 июля22:18
Столичный «Локомотив» объявил, что на три года продлевает контракт с 33-летним голкипером Маринато Гильерме.
Теперь Гильерме будет зарабатывать в «Локомотиве» 2,5 миллиона евро за сезон .
За вратаря также боролись петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает «Свободная Пресса».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Локомотив
Горячие новости
- На Украине подписал закон о химической кастрации педофилов
- Батут Роскосмоса на «Нашествии» не выдержал наплыва желающих в космонавты
- Гарик Сукачев на «НАШЕСТВИИ» рассказал о своем новом фильме
- Ограблен Казанский собор на Красной площади
- Путин в гневе, Мутко кается, Левченко молчит - Иркутская аномалия