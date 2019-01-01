Спорт

Гильерме останется в «Локомотиве»

19 июля22:18

Столичный «Локомотив» объявил, что на три года продлевает контракт с 33-летним голкипером Маринато Гильерме.

Теперь Гильерме будет зарабатывать в «Локомотиве» 2,5 миллиона евро за сезон .

За вратаря также боролись петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает «Свободная Пресса».

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Локомотив