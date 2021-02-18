Команда - динамит! Актеры и журналисты сыграют в хоккей на Красной площади

Гала-матч по хоккею между командой российских артистов, певцов, актеров театра и кино HC Ghostbusters и командой корреспондентов, комментаторов спортивных каналов, журналистов ХК РосПресса пройдет 25 февраля в 16:30 на центральном катке возле ГУМа на Красной площади.

Актер и звезда сериала «Молодежка» Иван Мулин в эфире НСН рассказал, что готов поддержать свою команду даже со скамейки запасных.

«Я нахожусь на хорошем счету в команде Ghostbusters и меня пригласили в качестве запасного игрока, потому что по возрасту (Мулину 28 лет - прим. НСН) регламент этого матча не позволяет мне выйти на лед. Но я буду там присутствовать и всячески поддерживать свою команду, потому что наша команда – это динамит и я всячески хотел бы поддержать собственный клуб», - сказал Мулин.

Актер Павел Трубинер, в свою очередь, поведал НСН, что такие товарищеские матчи уже стали доброй традицией.

«Я хочу поддержать свою команду Ghostbusters, а команда "РосПресса" – наши давние друзья, и мы периодически проводим такие матчи и один из них мы решили провести на Красной площади. Это важно для популяризации спорта и хоккея в частности, просто здорового образа жизни», - отметил актер.

По его словам , если бы его пригласили на матч Ночной хоккейной лиги, где играет и президент России Владимир Путин, он бы с радостью согласился.

«Безусловно, в таком матче я бы хотел оказаться в команде президента. Если бы я удостоился такой чести, я бы с удовольствием сыграл. Надеюсь, что все впереди и все возможно», - сказал Трубинер.

В состав HC Ghostbusters входят актеры Павел Трубинер, Андрей Бурковский, Сергей Дзебань, Иван Мулин, Илья Коробко, Вадим Калганов, Вячеслав Разбегаев, Петр Кислов, Тимур Ефременков, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев и другие.

За ХК «РосПресса» играют, в частности, комментаторы телеканала «МАТЧ ТВ» Денис Казанский и Роман Скворцов, обладатель двух Кубков Гагарина Алексей Бадюков, специальный корреспондент Первого канала Антон Верницкий, призер Олимпиады Андрей Николишин, экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев..

