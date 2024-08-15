Генич заявил, что Дзюба намерен перейти в «Крылья Советов»
Экс-нападающий сборной России Артём Дзюба намерен перейти в самарский ФК «Крылья Советов». Об этом в эфире «Коммент.Шоу» заявил комментатор Константин Генич.
По его спортивного журналиста, футболист и команда близки к подписанию контракта.
«Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться... Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит самарскую команду», - отметил Генич.
Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба отказался заключать контракты с несколькими зарубежными клубами, чтобы продолжать играть в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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