Газзаев прокомментировал слова Роналду о завершении карьеры

«Он в отличной физической форме, соответствует всем тенденциям развития футбола. Так что он еще вполне может играть. Поэтому только он может решить, заканчивать ему карьеру или нет. Безусловно, это один из лучших игроков мирового футбола за всю историю, на протяжении всей своей блестящей карьеры он всегда демонстрировал самые лучшие качества. Поэтому, когда игроки такого калибра заканчивают играть, всегда хочется выразить сожаление. Но если он примет такое решение, мы должны его уважать», - подчеркнул футбольный специалист.

Отметим, что сейчас Роналду 34 года, он пятикратный обладатель «Золотого мяча».

