Газзаев прокомментировал слова Роналду о завершении карьеры
Заслуженный тренер России в эфире НСН заявил, что футболист еще вполне может играть.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что как может завершиться его профессиональная карьера. По словам футболиста, он пока об этом не думает, но не исключает, что может оставить поле уже в следующем году. А может играть до 40 или 41 года. Он признался, что для него главное - «наслаждаться моментом».
Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН прокомментировал возможный уход Роналду из футбола.
«Он в отличной физической форме, соответствует всем тенденциям развития футбола. Так что он еще вполне может играть. Поэтому только он может решить, заканчивать ему карьеру или нет. Безусловно, это один из лучших игроков мирового футбола за всю историю, на протяжении всей своей блестящей карьеры он всегда демонстрировал самые лучшие качества. Поэтому, когда игроки такого калибра заканчивают играть, всегда хочется выразить сожаление. Но если он примет такое решение, мы должны его уважать», - подчеркнул футбольный специалист.
Отметим, что сейчас Роналду 34 года, он пятикратный обладатель «Золотого мяча».
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