«Большая игра!»: Газзаев оценил шансы ЦСКА и «Спартака» на победу в дерби
Команды находятся в лидирующей группе и в хорошей форме, потому нас ждет большая игра, сказал НСН футболист Валерий Газзаев.
У команд перед началом сезона поменялись главные тренеры, игроки находятся в хорошей форме, но симпатизировать я буду ЦСКА, заявил экс-тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в беседе с НСН.
«Во все времена дерби Спартак- ЦСКА привлекало огромное внимание – это большая игра. У команд перед началом сезона поменялись главные тренеры, обе команды находятся в лидирующей группе. Какой будет результат сложно сказать, уверен, что каждый игрок за 90 минут продемонстрирует лучшие качества. Конечно, я буду симпатизировать ЦСКА и надеюсь, что они добьются результата, но и команда "Спартака" находится в очень неплохом состоянии», - сказал Газзаев.
Собеседник НСН отметил, что пока не знает посетит ли футбольный матч.
«Не знаю пока, 15 октября улетаю в командировки, потому, наверно, не буду присутствовать», - пояснил Газзаев.
Дерби ЦСКА – «Спартак» пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 16 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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