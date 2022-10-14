«Большая игра!»: Газзаев оценил шансы ЦСКА и «Спартака» на победу в дерби

У команд перед началом сезона поменялись главные тренеры, игроки находятся в хорошей форме, но симпатизировать я буду ЦСКА, заявил экс-тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в беседе с НСН.

«Во все времена дерби Спартак- ЦСКА привлекало огромное внимание – это большая игра. У команд перед началом сезона поменялись главные тренеры, обе команды находятся в лидирующей группе. Какой будет результат сложно сказать, уверен, что каждый игрок за 90 минут продемонстрирует лучшие качества. Конечно, я буду симпатизировать ЦСКА и надеюсь, что они добьются результата, но и команда "Спартака" находится в очень неплохом состоянии», - сказал Газзаев.

Собеседник НСН отметил, что пока не знает посетит ли футбольный матч.

«Не знаю пока, 15 октября улетаю в командировки, потому, наверно, не буду присутствовать», - пояснил Газзаев.

Дерби ЦСКА – «Спартак» пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 16 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

