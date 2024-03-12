Футбольный турнир в Химках остановили после массовой драки на поле

Зимний кубок Химкинской футбольной лиги (ХФЛ) и сам чемпионат приостановлены после инцидента с массовой дракой с участием команд Е.В.В.А. и The Ones после матча, клубы сняты с соревнований. Об этом сообщил организатор и руководитель ХФЛ Андрей Пиварчук в беседе с РИА Новости.

«После драки обе команды были дисквалифицированы и не принимают участия в чемпионате и Зимнем кубке ХФЛ, правоохранительные органы ведут разбирательство», — отметил собеседник агентства.

По словам Пиварчука, имела место «массовая драка с обеих сторон», в ней участвовали до десяти болельщиков одной из команд. Ряд футболистов Е.В.В.А. получили травмы, позже команда обратилась в ХФЛ с заявлением о снятии с соревнований. При этом вторая команда была дисквалифицирована.

В феврале после матча турнира по футболу 8х8 в рамках ХФЛ, в котором Е.В.В.А. обыграла The Ones со счетом 6:2, на поле началась массовая драка с участием болельщиков потерпевшего поражение клуба. Во время столкновения некоторые игроки Е.В.В.A. получили серьезные травмы, в том числе перелом челюсти. Пострадавшие подали заявления в отдел полиции химкинского управления МВД.

