Футбольный клуб «Тамбов» признан банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом футбольный клуб «Тамбов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — отмечается в карточке.

В апреле суд по заявлению ФК «Тамбов» ввел в отношении клуба начальную процедуру банкротства, наблюдение. Отмечалось, что по состоянию на 31 января текущего года сумма задолженности ФК перед кредиторами составляла около 537 млн рублей.

Из-за финансовых проблем оказалось под угрозой участие «Тамбова» в сезоне 2020-2021 в Российской премьер-лиге (РПЛ). После зимней паузы команда смогла вернуться лишь благодаря помощи РПЛ и других клубов. ФК «Тамбов» завершил сезон на последнем месте турнирной таблицы и попрощался с болельщиками.

Между тем накануне бывший полузащитник «Тамбова» Себастьен Тилль забил гол итальянскому «Интеру» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Хавбек, который сейчас выступает за молдавский «Шериф», отправил мяч в ворота соперника со штрафного на 52-й минуте матча. Однако молдавскому клубу не удалось обыграть итальянцев, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Интера».

